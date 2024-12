Ilgiorno.it - Debutta la Grande Brera: bellezza a portata di tutti

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Palazzo Citterio, nuovo fulcro nella vita culturale milanese, per turisti e cittadini. E ieri, finalmente, calato il sipario della Prima e le inaugurazioni per i vip, è stato il turno dei comuni cittadini, i fortunati che sono riusciti a prenotare gli slot di visita. Ma anche chi non aveva la prenotazione è riuscito comunque a visitare il museo. Complessivamente sono entrate 787 persone. “Abbiamo visto dei video su Instagram - racconta Francesco - e io e i miei amici, una moldava, un siciliano e una libanese, abbiamo deciso di venire. Code? Abbiamo solo atteso un pochino e poi siamo entrati. La collezione permanente, Jesi e Vitali, ci è piaciuta molto, la didascalie invece sono troppo piccole e poco intuitive”. Come annunciato dal direttore della Pinacoteca Angelo Crespi la nuova sede divivrà poi questa “fase di sperimentazione” con aperture dal giovedì alla domenica, dalle 14 alle 19, dovute alla mancanza di personale.