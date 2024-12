Cristina Scabbia | Metal satanico pregiudizio italiano sogno feat con Lady Gaga

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –Ilpuò piacere o no. Ma associarlo al satanismo è un vecchio luogo comune tutto. Non ha dubbi, voce e volto femminile dei Lacuna Coil, la band milanese famosa nel mondo ancor prima che nel nostro Paese. ‘Comalies’ del 2002 è stato l’album della consacrazione, l’Ozzfest, il festival organizzato da Ozzy Osbourne, il palco che li ha incoronati. Dalle decine di collaborazioni con artisti del calibro di Dave Mustaine dei Megadeth, alle occasioni mancate con altrettanti giganti come Lemmy dei Motörhead, fino all’esperienza televisiva come giudice di ‘The Voice of Italy’, Miss Coil, classe 1972, si racconta nel libro ‘Il diavolo mi ha venduto l’anima – Storia di unaQueen tra cielo e inferno’, edito da Sperling & Kupfer. Una storia sincera dalla periferia di Milano ai palchi di tutto il mondo.