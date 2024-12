Ilgiorno.it - Cassano Magnago, s’incendia il tetto di una casa di corte alle 3 di notte: tre persone portate in ospedale

(Varese), 9 dicembre 2024 – Ancora un incendio di un, causato molto probabilmente da un canna fumaria, si è verificato questaintornotre e mezza in un edificio didi due piani di via San Benardo 16 a. L’rta arrivata al comando dei vigili del fuoco ha fatto subito accorrere sul posto diversi mezzi fra autopompe e autoscale dvicine Busto Arsizio, Somma Lombardo e Varese. Distrutti dall’incendio almeno cento metri quadri di. Due gli appartamenti dichiarati inagibili: uno a causa del coinvolgimento dell’impianto elettrico e per delle infiltrazioni d’acqua. Un secondo, collocato al primo piano, limitatamente ad alcuni locali. Si è reso necessario l’intervento delle ambulanze per i soccorsi a dueadulte e a un minore.