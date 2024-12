Lanazione.it - Carraia vince, adesso è capolista in solitaria. Tobbiana si ferma: sconfitta contro il Bacchereto

La Polisportivanon ha steccato, espugnando il campo dell’Eureka a conclusione di una partita nel complesso equilibrata. Ed in virtù del passo falso interno compiuto a sorpresa dal, ne ha approfittato anche per mantenere il primato ine ridisegnare così la classifica del girone pratese. E’ la sintesi della decima giornata del campionato di Terza Categoria, che andrà definitivamente in archivio stasera dopo Firenze Nord – La Libertà Viaccia (ossia l’ormai "tradizionale" posticipo delle 21). Tutte le altre gare sono tuttavia già state disputate lo scorso fine settimana e in attesa della Coppa Faggi che fra qualche giorno tornerà a reclamare attenzione (con la seconda giornata) tutte le contendenti possono tirare le somme. Iniziando come detto dal, che ha mantenuto la vetta grazie all’1-0 su una coriacea Eureka firmato da Giomi.