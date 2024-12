Dilei.it - Bobo Vieri, Tapiro d’oro dopo le parole di Canalis a Belve: “Non faceva ancora kick boxing”

Leggi su Dilei.it

Svariati i temi affrontati da Elisabettadurante la sua intervista a, rapidamente divenuta virale. Numerose clip sono state particolarmente condivise sui social e, tra queste, grande risalto è stato dato a quelle relative alla sua storia tormentata con Christian. Non è stato un amore sereno. La passione ha spesso avuto il sopravvento, fino a sfociare in dinamiche tossiche. Ecco la versione dell’ex calciatore, che ha confermato tutto a Valerio Staffelli di Striscia la Notizia., un amore tossicoUn appuntamento facilmente prevedibile, quello di Christiancon ildi Valerio Staffelli. Il celebre inviato di Striscia non si è sottratto alla consegna straordinarialedi Elisabetta.Faccia a faccia con Francesca Fagnani, l’ex velina ha affrontato il tema dell’amore sofferto con