Bergomi | Inter paziente col Parma Poi si esprime su Inzaghi!

Lo Zio Beppedice la sua sull’, che ha vinto col3-1. Allo stesso tempo, esalta anche Simone.SQUADRA– Beppe, ospite negli studi di Sky Calcio Club, ha elogiato i nerazzurri per la vittoria sul: «Lautaro Martinez lavora sempre per la squadra, l’ha trovato un avversario insidioso, ilè sempre una squadra che riparte veloce. La squadra diè stata. Ilha cercato di fare la stessa tattica del Milan, ma l’uomo in più è stato Mkhitaryan. Fatta gran bella partita dall’. L’cerca sempre di trovare la soluzione dove cercare di far male alla squadra avversaria. La solidità in Champions League è un fattore e soprattutto con che avversari: perché il Manchester City di settembre non era questo di oggi e anche l’Arsenal è una grande squadra».