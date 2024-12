Ilgiorno.it - Bergamo, carcere in agonia: “Affollamento al 183% e mancano gli agenti”

Leggi su Ilgiorno.it

– Unin. Si fa sempre più drammatica la situazione della casa circondariale di, alle prese con il momento di maggiore sofferenza da 15 anni a questa parte, come raccontano i numeri diffusi periodicamente dal ministero della Giustizia. Prendendo a riferimento la situazione al termine di ogni anno dal 2010 in poi, ora si è vicini a toccare un nuovo picco: a oggi la struttura di via Gleno ospita 583 detenuti a fronte di 319 posti regolamentari, il tasso diha raggiunto il 182,8 per cento. A fine 2023 i reclusi erano invece 562, a fine 2019 “solo“ 486. In cinque anni, dunque, si sono aggiunti quasi 100 detenuti in più. La situazione attuale è avviata così a battere il primato precedente – sempre guardando agli ultimi 15 anni, quelli per cui sono disponibili dati puntuali – rappresentato dai 572 ristretti del 31 dicembre 2016.