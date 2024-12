Movieplayer.it - Will Ferrell non pensava ad una carriera nello spettacolo: "Non contemplavo l'idea di recitare"

La star di Elf nonaffatto ad un percorso professionale in campo artistico ma poi dovette ricredersi.è una delle star più note della commedia e della comicità americana ma da giovane non l'avrebbe mai immaginato. L'attore ha ammesso di non essersi mai visto nel settore dell'intrattenimento quand'era giovane. Il motivo principale era molto semplice:aveva visto da vicino le difficoltà nel settore incontrate dal padre musicista, Roy Lee. Nonostante l'esperienza vissuta in famiglia, ladisi è sviluppata proprio nel mondo dello. Cambio di prospettiva Nel corso di una chiacchierata con Bowen Yang per Interview Magazine,ha confessato di aver voluto a tutti i costi conseguire una .