Vivono sole oltre 21mila persone. E più di un terzo sono anziane

Una popolazione che decresce e in cui aumenta l’età media. Non solo,ternani vivino da soli e di questi più di 9milaanziani, over 65. E’ quanto emerge dagli allegati statistici al Dup, il corposo Documento unico di programmazione approvato dalla Giunta e chesarà all’esame del Consiglio comunale. "La popolazione continuerà a scendere e se non interverranno cause esogene tali da attrarre sul territorio nuove famiglie e da scoraggiare le residenti a spostarsi – si legge –; saranno rispettate le previsioni demografiche dell’Istat le quali dicono che nel 2034 la popolazione ternana si ridurrà a poco meno di 103mila residenti e nel 2044 si scenderà sotto quota 100mila. In previsione un ternano su tre sarà ultrasettantenne mentre i bambini nella classe 0-14 scenderanno sotto il 10 per cento".