Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2024 ore 15:30

Leggi su Romadailynews.it

15.20TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIOPERCORRENDO LA VIA DEI LAGHI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA STATALE APPIA E VIA MURA DEI FRANCESI DIREZIONE MARINOCODE IN VIA ROCCA DI PAPA AD ARICCIA TRA VI BORGO SAN ROCCO E VIA CARDINAL FLAVIO CHIGI DIREZIONE ROCCA DI PAPARIMANENDO AD ARICCIA SI RALLENTA IN VIA NETTUNENSE IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA CANCELLIERA DIREZIONE CECCHINACI SPOSTIAMO IN VIA CASSIA, RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA DELLA GIUSTINIANA DIREZIONE TRIONFALEMENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A MONTEROTONDO TRA VIA SALARIA E VIA MONTE SANTO DIREZIONE MENTANA Servizio fornito da Astral