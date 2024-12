Thesocialpost.it - Trump annuncia: “Sto considerando l’uscita degli Stati Uniti dalla Nato”

WASHINGTON, D.C. – Il presidente eletto Donaldtorna a far discutere con dichiarazioni di forte impatto,ndo l’intenzione di valutare. L’annuncio è stato fatto durante un’intervista alla NBC, in vista del suo insediamento alla Casa Bianca, previsto per il prossimo 20 gennaio.Misure sull’immigrazioneTra i piani dispiccano le rigide misure sull’immigrazione illegale. Ha dichiarato l’intenzione di deportare tutti gli immigrati entrati illegalmente neglidurante il suo mandato. Un’altra proposta controversa è quella di firmare un ordine esecutivo già nel suo primo giorno di presidenza per porre fine al principio della cittadinanza per nascita (jus soli).Questo diritto, sancito dal 14° emendamento della Costituzione, garantisce la cittadinanza a chiunque nasca sul suolo americano, indipendentementenazionalità o dallo status legale dei genitori.