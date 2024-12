Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-12-2024 ore 17:30

Luceverdeben trovati all’ascolto in Piazza del Popolo alle 18 la cerimonia di accensione dell’albero di Natale e contemporaneamente delle luminarie di ricorso per consentire il regolare svolgimento della cerimonia sono chiuse già a partire dalle 15 diverse strade della zona mentre per una manifestazione politica al Circo Massimo da oggi è il prossimo 15 dicembre saranno possibili chiusure aldi via del Circo Massimo via dei Cerchi via dell’Ara massima di Ercole e di Piazzale Ugo La Malfa Intanto in zona Boccea è chiuso per accertamenti tecnici su un edificio il tempo di via Bonifazi da Largo Gregorio XIII a via Pio VII chiusura anche di largo Gregorio XIII da via Boccea dettagli di queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it da Massimo veschi per il momento è tutto un servizio a cura della c e della diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità