Biccy.it - Teo Mammucari, Libero e Flavia Vento: “Ora non potrei farlo, qualsiasi argomento tocchi parte una denuncia”

Leggi su Biccy.it

Era il 2000 quando Rai2 ha trasmesso per la prima voltadi Teo, un programma dissacrante che ha ottenuto fin da subito un gran successo. Intervistato da SuperGuidaTv il conduttore ha così ricordato:“Oggi non puoi dire e fare più niente perché c’è la privacy. Oggi è cambiato il mondo. Io lavoravo in un locale che si chiamava Gildo che era una parodia del Gilda, noto locale romano. Nel mio locale, non avendo i soldi non avevo la segretaria, allora misi il telefono sul palco e mentre mi esibivo rispondevo al telefono. Prendevo le domande delle perone che arrivano con il viva voce. Improvvisavo sia al telefono che con il pubblico. Il pubblico voleva lo scambio. Un giorno entrò Giovanni Benincasa, disse che voleva cambiare la mia vita, pensai si fosse innamorato di me. Non gli davo tanta importanza fino a quando non mi ha presentato un progetto.