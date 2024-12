Oasport.it - Tabellone Coppa Italia volley 2025: calendario, programma, orari, tv e streaming. Incroci e accoppiamenti dai quarti alla finale

Leggi su Oasport.it

Al termine del girone d’andata di SuperLega si è delineato ildelladimaschile. Le migliori otto squadre del campionato hanno staccato il biglietto per la competizione, che si articolerà in questo modo: idisi disputeranno il 28 e il 29 dicembre in case delle migliori quattro classificate, mentre la Final Four avrà luogo nel weekend del 25-26 gennaioUnipol Arena di Bologna.Perugia ha vinto le prime undici partite e ha conquistato il primo posto da imbattuta, meritandosi l’o con Modena. I Campioni d’partiranno con i favori del pronostico per guadagnarsi la semicontro la vincente del confronto tra Verona e Piacenza (gli scaligeri hanno concluso in quarta posizione per un quoziente set migliore nei confronti degli emiliani).