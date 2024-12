Siria la caduta di Assad | il regime al capolinea dopo 50 anni

Leggi su Ilfaroonline.it

Damasco, 8 dicembre 2024 –50di dominio incontrastato, ildella famigliaè stato travolto da un’offensiva lampo dei ribellini guidati dal gruppo jihadista Hayat Tahrir al-Sham (HTS). In soli 11 giorni, i ribelli hanno conquistato gran parte del paese, concludendo la loro avanzata nella notte con la presa della capitalena, Damasco.La città è stata dichiarata “libera”, e statue simboliche della dinastia deglisono state abbattute in diverse località. Circolano notizie sul decollo di un aereo presidenziale diretto verso una destinazione ignota, con a bordo il presidente Bashar al-, ormai ex leader. Ladel, impensabile fino a poche settimane fa, rappresenta un evento epocale, ma il futuro dellaappare ora quanto mai incerto.