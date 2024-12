Ilrestodelcarlino.it - Pulizie di Natale, pronto il piano straordinario

Arrivano le feste e con esse anche più eventi e attività nel centro di Santarcangelo, ma tutto questo produce anche più rifiuti. Per questo il comune di Santarcangelo ha predisposto undistraordinarie per tutto il periodo delle festività, potenziando il sistema di raccolta nel centro storico. Per migliorare il decoro urbano, in questi giorni verrà anche implementata la segnaletica turistica e dei parcheggi. Sul tema della pulizia da oggi parte quindi il servizio Hera con un operatore addetto, dalle 16 alle 22. Operativo tutte le domeniche di dicembre e lunedì 6 gennaio.extra sono previste anche durante il Capodanno in piazza: grazie anche alla fornitura di 40 cassonetti in più per l’occasione di San Silvestro. Partita anche la raccolta porta a porta dell’organico per tutti i ristoranti del centro.