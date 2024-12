Anteprima24.it - Pesco Sannita, Vetere controreplica al sindaco

Tempo di lettura: 2 minutiNon si fa attendere la risposta dell’ex Assessore BarbaraalGentile, che aveva diffuso una replica diffusa alla stampa nei giorni scorsi (LEGGI QUI). “In merito alle recenti dichiarazioni che mettono in dubbio la rassegnazione delle mie dimissioni da Assessore, intendo fornire alcuni chiarimenti fondamentali”. Così Barbara, nel comunicato stampa diffuso nella giornata odierna. “Il giorno 2 dicembre 2024 – prosegue – alle ore 18:10:13, ho inviato le mie dimissioni attraverso il mio indirizzo PEC ufficiale, come attestato dalla ricevuta di accettazione allegata. La ricevuta dimostra che il messaggio è stato regolarmente inoltrato e accettato dal sistema di posta certificata. Se ilafferma di non aver ricevuto tale comunicazione, è plausibile che vi sia stato un errore tecnico nel sistema di ricezione del Comune, oppure che ilstesso si trovi in una condizione analoga alla mia, dove l’accesso al protocollo non è garantito in modo adeguato.