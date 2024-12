Ilrestodelcarlino.it - Passaporto più facile nei comuni di Bologna: 76 uffici postali abilitati

ancora piùanche neidella provincia di. Da qualche giorno in altri 34è possibile richiedere un nuovo, oppure rinnovarlo. Un ampliamento di questo servizio davvero essenziale per i centri urbani più periferici del territorio bolognese e che porta a un totale di 76 sportelliad emettere nuovi passaporti. Un risultato notevole che, realizzato grazie ad un accordo tra Poste Italiane e il ministero dell’Interno, permette ai residenti e ai domiciliati dei varidella provincia didi presentare la documentazione per ildirettamente allo sportello, dopo aver prenotato un appuntamento nell’o postale più vicino a casa. Cosa ci vuole per ottenere un nuovo? "Basterà – si legge in una nota di Poste Italiane – consegnare all’operatore dell’o postale del proprio comune un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro".