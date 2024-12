Lanazione.it - Nuovo allaccio alla rete idrica in via delle Gore

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 8 dicembre 2024 – Inizieranno domani, 9 dicembre, i lavori per unin via, a Firenze. Fino al 13 dicembre sarà interrotta la circolazione tra via del Berignolo e via Stori. Previsti anche cambi di senso in via Stori (da via Aselli verso via) e in via del Berignolo (da viaverso via Niccolò da Tolentino). Questa la viabilità alternativa da via del Berignolo in direzione di via Caccini: via del Berignolo-largo Tonelli-via Da Tolentino-viain direzione di via Caccini. Anche in via del Campuccio ci sarà uncon l'istituzione, sempre domani 9 dicembre, di un divieto di transito tra piazza Tasso e via dei Serragli. Il termine previsto dei lavori è il 27 dicembre.