Mister Movie | Klaus | Il Film Natalizio Che Ha Fatto Storia agli Oscar

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Quando arriva il periodo, le piattaforme di streaming e la TV si popolano did’animazione dedicati alle festività. Dai classici come Topolino e la Magia del Natale a opere più recenti come The Grinch o That Christmas su Netflix, l’offerta non manca. Tuttavia, tra i tanti titoli che celebrano la magia del Natale, solo unè riuscito a conquistare una nominationnella categoria Migliord’Animazione:.Ma come mai, nonostante la ricchezza di storie natalizie, l’Academy raramente ha riconosciuto questi: Un Capolavoro Nato dalla Magia dell’AnimazionePubblicato su Netflix nel novembre 2019,è una commovente reinterpretazione delle origini di Babbo Natale. La trama segue Jesper, un postino egocentrico mandato nella grigia città di Smeerenburg per dimostrare di essere all’altezza del suo ruolo.