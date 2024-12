Oasport.it - LIVE Snowboard, PSL Yanqing 2024 in DIRETTA: Bagozza e Messner avanzano in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.27 Allacciamo le cinture amici di OA Sport. Tempo di semifinali maschili con-Mastnak e-Prommegger.SEMIFINALI MASCHILI7.25 Che brividi! Per un solo centesimo Tsubaki Miki beffa la svizzera Julie Zogg. Quarto podio in altrettante gare in stagione per la fortissima giapponese.7.23 Errore a tre porte dal termine per Flurina Baetschi. Ne approfitta Claudia Riegler, che torna in finale alla veneranda età di 52 anni. Leggendaria l’austriaca.SEMIFINALI FEMMINILI7.19 SI! Tanti piccoli errori di Huber che consentono adi aggiudicarsi il quarto di finale per soli 9 centesimi nonostante lo svantaggio della pista rossa. Due dunque gli italiani in, e di conseguenza ci sarà un nuovo podio per l’Italia!7.17 Nel derby austriaco domina invece Andreas Prommegger.