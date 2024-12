Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Beaver Creek 2024 in DIRETTA: De Aliprandini risale la classifica! Tumler vuole il primo sigillo, fuori Della Vite

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEI DUE SUPERG FIS CON VONN E BRIGNONE ALLE 15.45 E 16.30I PETTORALI DI PARTENZA21.38: Questa laquando mancano i migliori 8prima manche. Ila scendere sarà Odermatt a cacciaclamorosa rimonta:1 Henrik Kristoffersen NOR 2:28.652 River Radamus USA +0.643 Luca DeITA +0.674 Stefan Brennsteiner AUT +0.825 Thibaut Favrot FRA +1.056 Alexander Schmid GER +1.067 Leo Anguenot FRA +1.538 Joan Verdu AND +1.609 Alexis Pinturault FRA +1.6710 Gino Caviezel SUI +2.1111 Sam Maes BEL +2.2012 Fabian Gratz GER +2.2213 Raphael Haaser AUT +2.3214 Fadri Janutin SUI +2.3615 Stefan Luitz GER +2.8216 Alex Vinatzer ITA +2.8917 Jonas Stockinger GER +3.2118 William Hansson SWE +3.9319 Timon Haugan NOR +4.