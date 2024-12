Ilfattoquotidiano.it - L’indigenza agevola l’astensionismo. E le forze progressiste sono parte del problema

di Carmelo ZaccariaAlcuni studi mostrano l’esistenza di una correlazione tra l’aumento delle classi disagiate e il fenomeno del. In realtà se i ricchi hanno vinto, perché i poveri dovrebbero andare a votare? Quando lacipazione alla vita pubblica si abbassa, i primi a dileguarsi, a rendersi irreperibilile fasce di popolazione meno abbienti, quelli con poche risorse.. Chi si sente in condizioni svantaggiate non vuole essere disturbato, percepisce che sulle scelte fondamentali non mette becco, non conta niente. Prende atto che la sovranità non gli appartiene più, e si convince che la competizione elettorale è un bluff a cui è inutile prendere. Non si tratta neanche più di disaffezione o di rigetto; il volontario distacco dai seggi è espressione di una nuova catarsi, del piacere appagante di non dover condividere il mondo cinico e fuori catalogo della politica.