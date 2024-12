Ilgiorno.it - Ladri in due case vicine a Campospinoso: rubati anelli e catenine d'oro

(Pavia), 8 dicembre 2024 - Due furti, quasi in contemporanea, in duea poche centinaia di metri di distanza. Con tutta probabilità la stessa batteria diè entrata in azione nella mattinata di ieri, sabato 7 dicembre, tra le 9 e le 12.30, approfittando della momentanea assenza dei proprietari, in dueindipendenti a. In via Grisini hanno forzato la porta finestra del soggiorno, sulla parte posteriore della casa, entrando e mettendo tutte le stanze a soqquadro, portando via il poco oro che hanno trovato, pare solo un paio di. Nella vicina via Fiamberta hanno invece forzato la finestra del bagno, anche in questo caso mettendo la casa sottosopra e rubando qualche anello ed'oro, per un valore da quantificare. A Vigevano altri ignotisi sono invece introdotti, forzando la porta d'ingresso, in un appartamento in via Luigi Stropeni, sempre in assenza dei proprietari, nel pomeriggio di ieri.