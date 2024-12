Il re dei meme 2024? È Gennario Sangiuliano. Dallo sfregio di Maria Rosaria Boccia alle lacrime al Tg1, così ha conquistato i social

Leggi su Open.online

È Gennaro, l’ex ministro della Cultura finito in disgrazia per il caso-, il personaggio più “memato” del. A conferirgli, virtualmente, il premio è stata l’edizione annuale deiAwards di Memissima, chiusasi oggi a Torino. Il festival ideato da Max Magaldi e prodotto da The Goodness Factory assegna ogni anno “l’oscar dei” e premia le pagine e ir più irriverenti e creativi da tutta Italia. Quest’anno nessun dubbio nel primato in classifica: tra la testa ferita per l’aggressione di, l’intervista al Tg1 sull’orlo dellee le dimissioni,ha offerto ai creatori di– professionali o meno – una montagna di opportunità per fare ironia sul web. Almeno questo gli va oggi riconosciuto. Estasera l’ex ministro – un suocreato con l’Intelligenza artificiale, ovviamente – è apparso in video al Festival di Torino per ringraziare del premio