Grande Fratello Helena sceglie Lorenzo per il Tugurio Shaila esplode | non ce la farai mai con lui

Un sabato sera caratterizzato da scontri e caos nella casa del reality show: la cena è diventata teatro di tensioni e sorprese La cena di sabato sera nella Casa delsi è trasformata in un campo di battaglia, scatenando tensioni e rivalità. Al centro della scena,e Amanda, le due concorrenti più votate dai coinquilini, che hanno dovuto affrontare una dura punizione: il trasferimento immediato nel. Ma il vero colpo di scena è arrivato quandoha sceltocome suo compagno di, provocando la furia di. La cena si trasforma in un gioco al massacro Tutto è iniziato con un messaggio a sorpresa degli autori che chiedeva ai partecipanti di indicare, in modo anonimo, chi .