Gianni Morandi festeggia 80 anni a Lisbona: nuovo disco e partita del Bologna contro il Benfica

festeggerà l'ottantesimo compleanno allo stadio diper assistere alladi Champions League del suo amatocon il. Cuore rossoblù non mente. L'inossidabile, l'eterno "ragazzo di Monghidoro", spegnerà mercoledì prossimo, 11 dicembre, 80 candeline e due giorni dopo sarà su tutte le piattaforme digitali con ilL'Attrazione, anticipato a metà novembre dal brano title track scritto e composto dall'amico e compagno di avventure Lorenzo Jovanotti, un sodalizio avviato con L'allegria e proseguito con Apri tutte le porte, La Ola, Evviva! e Anna della porta accanto. Ma soprattutto, un brano che canta l'amore senza distanze che trascende i confini fisici e temporali. Un evergreen nel più puro stile, testimonial di un tempo che per lui non sembra mai passare, e che nell'album vede tra l'altro una versione particolare di 'C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones' interpretata insieme a molti amici, anche della Generazione Z, nel segno della continuità per omaggiare un'intera vita trascorsa fra musica, cinema, teatro, televisione.