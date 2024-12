Ilfattoquotidiano.it - Festa in piazza, spunta caprone imbizzarrito, fuggi fuggi generale: si imbracciano i fucili, il sindaco salva la bestia. E dice: “Serve rispetto”

Sembra una favola di Esopo o, vista la zona, di Fedro: tutto il paese inper la grande, all’improvviso compare un grosso animale selvatico che semina scompiglio. Subito c’è chi prepara i, ma il saggio del villaggio trova il modo perre la vita alla, che non aveva alcuna colpa se non quella di essere capitata nel posto sbagliato nel momento sbagliato. E poi c’è il lieto fine, con l’animale in questione ospitato in un posto dove potrà vivere meglio di prima. Morale della favola? Nessuna (per ora), perché tutto questo è accaduto veramente. Dove? A Vasanello, quattromila anime in provincia di Viterbo. Mentre fervevano i preparativi per ladell’Immacolata Concezione, è improvvisamente apparso sullaprincipale del paese un grossodi quasi 70chili con tanto di corna lunghe una cinquantina di centimetri.