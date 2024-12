F1 gara GP Abu Dhabi oggi in tv | orari programma e come seguirla in diretta

Leggi su Sportface.it

Il paddock di F1 si prepara a disputare l’ultimadella stagione: il Gran Premio di Abuda tradizione, è il circuito di Yas Marina a ospitare l’epilogo del campionato, che si chiude dopo un intenso calendario di ventiquattro gare. In palio c’è ancora il titolo costruttori, con McLaren e Ferrari in lotta. Il team di Maranello insegue a ventuno punti di distanza ed è chiamato alla rimonta con Charles Leclerc, penalizzato di dieci posizioni dopo la sostituzione del pacco batterie. Si prospetta un’emozionante giornata sportiva, con diversi piloti pronti a salutare le proprie squadre. Uno su tutti è Lewis Hamilton, che lascia Mercedes dopo undici anni di collaborazione e sei titoli piloti conquistati.VAI ALLATESTUALE L’appuntamento per lafinale del mondiale è per domenica 8 dicembre.