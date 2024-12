Quotidiano.net - Dove sciare: la classifica delle mete più amate dagli italiani secondo Holidu. Sorpresa sul podio

Milano, 8 dicembre 2024 –, il portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più noti d’Europa, ha realizzato latop 40 destinazioni sciistiche piùnella stagione 2024-2025, indicando non solo il prezzo degli alloggi ma anche degli Skipass. Il budget giornaliero? Va dai 28 euro di Nicolosi ai 128 euro di Zermatt. Livigno in testa, seguono Madonna di Campiglio e Alto Sangro - Roccaraso/Rivisondoli. Le prime dieci posizioni: dal Trentino all’Abruzzo Lavede una forte presenza di località del Trentino-Alto Adige, con ben cinque destinazioni nella top 10, ben 16 su 40. Merano 2000 e Alta Badia - Corvara in Badia conquistano rispettivamente la quarta e quinta posizione, grazie a un ottimo mix tra servizi di alta qualità e costi contenuti (rispettivamente 59 Euro e 76 euro al giorno).