Delusione Accademia, fermata a Sant'Agnello ad un passo dall'impresa

Tempo di lettura: 2 minutiImpresa sfiorata per l’Volley che ieri pomeriggio è stata superata in trasferta dalla Penisola Volley S. Agnello (NA) con il punteggio di 3-2 (21-25, 25-13 13-25, 25-22, 16-14) nella settima giornata del Campionato di Serie C.Contro la capolista del torneo, le giallorosse giocano probabilmente la migliore partita di questa stagione, a testimonianza della continua crescita della squadra dopo un inizio di stagione in chiaroscuro. Dopo aver portato a casa il primo set e dominato il terzo, l’accarezza il sogno di sbancare il Palasport di S. Agnello fino al 21-18 della quarta frazione e di centrare una vittoria che avrebbe dato uno slancio importante alla classifica delle beneventane. Ed invece un parziale di 6-0 delle padrone di casa, che trovano la forza di reagire proprio nel momento di maggiore bisogno, ribalta una situazione che sembrava già compromessa per le napoletane che riescono, così, ad allungare la gara al tie break.