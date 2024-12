Sport.quotidiano.net - Cremonese sorprende Sassuolo: vittoria 2-0 in Primavera 1

ilcapolista con unaper 2-0 nella competizione1. I gol decisivi sono stati segnati da Gabbiani al 5’ del secondo tempo e da Ragnoli Galli al 30’ del secondo tempo. La partita ha visto lapiù efficace in zona gol e meno distratta rispetto ai campioni d’Italia, che hanno mostrato una prestazione al di sotto degli standard abituali. Nonostante un palo colpito dai neroverdi all'inizio della gara, il resto del match è stato dominato dai padroni di casa. Il, allenato da Emiliano Bigica, perde la partita ma non la testa della classifica. Tuttavia, il loro primato è ora in bilico, dipendendo dai risultati delle altre squadre. Se la Fiorentina dovesse battere la Lazio domani, la Viola potrebbe prendere il comando della classifica.