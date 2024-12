Coppa del Mondo di Fioretto Maschile Italia inarrestabile | trionfo azzurro nella competizione a squadre di Takasaki

Leggi su Ilfaroonline.it

, 8 dicembre 2024 – La dura legge del: ildella squadraoggi arappresenta la quarta vittoria per l’in altrettante gare di questo memorabile ultimo weekend dideldell’anno solare 2024. In Giappone è ancora d’oro la formazione del CT Stefano Cerioni, composta da Filippo Macchi, Alessio Foconi, Giulio Lombardi e Guillaume Bianchi, al secondo successo consecutivo dopo quello di due settimane fa a Tunisi,tappa d’esordio.La prestazione della squadra azzurra è iniziata con la vittoria negli ottavi di finale contro l’Ucraina per 45-33. Il quartetto, seppur con Bianchi precauzionalmente in panchina per un problema fisico, ha proseguito il suo cammino spedito battendo nei quarti la Corea con un netto 45-23. Il team del CT Cerioni – con lui a fondo pedana il maestro Fabio Galli – ha poi avuto la meglio sulla Francia in semifinale con il punteggio di 45-27.