Buongiorno | Con la Lazio vogliamo riscattarci

Il difensore azzurro ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida contro la Lazio, rivelando un interessante retroscena. Alessandro Buongiorno non nasconde la delusione per l'eliminazione dalla Coppa Italia, ma guarda avanti con determinazione. Il difensore del Napoli, intervistato da DAZN nel pre-partita contro la Lazio, ha condiviso le sue sensazioni sulla sfida imminente. "Dobbiamo essere delusi dall'eliminazione in Coppa Italia e dobbiamo lavorare", ha esordito il centrale azzurro. "Abbiamo preparato la partita di oggi in questi pochi giorni a disposizione e abbiamo voglia di fare e ci aspettiamo un grande match". Particolarmente interessante il retroscena sul rapporto con Romelu Lukaku, con cui il difensore sta sviluppando un proficuo dialogo tecnico: "Con Lukaku parliamo molto per darci dei consigli sui movimenti degli attaccanti e dei difensori".