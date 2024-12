Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: dieci e lode per Trento. La Virtus vince il "derby d'Italia" con Milano

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 8 dicembre 2024 – La Dolomiti Energiasi prende ilin pagella. La compagine bianconera mantiene infatti intonsa la casella sconfitte centrando la decima vittoria in altrettante gare disputate: a cadere sotto i colpi della Dolomiti Energia, questa volta, è stata la Givova Scafati, sconfitta con un pirotecnico 119-110. Gli uomini di coach Galbiati hanno chiuso con percentuali altissime la gara (66% da due e 50% da tre) e sono stati trascinati dalle prove maiuscole di Jordan Ford (25 punti) e Eigirdas Zukauskas (22 punti). Bene, però, anche Anthony Lamb con 18 punti e Myles Cale con 17, mentre sul fronte scafatese gli ultimi ad alzare bandiera bianca sono stati Elijah Stewart (34 punti) e Rob Gray (28). Il big match di giornata è invece andato allaSegafredo Bologna che, in attesa dell’arrivo in panchina di coach Dusko Ivanovic (i bianconeri oggi erano guidati dall’assistente Jakovljevic) ha sbancato l’Unipol Forum di Assago battendo l’EA7 Emporio Armani 82-73: i felsinei, grazie a una grande difesa e al gioco in transizione, hanno preso in mano l’inerzia del match in un secondo quarto in cui hanno segnato 29 punti a fronte dei 20 subiti, rientrando negli spogliatoi sul +11 (53-42).