Barca in avaria a largo di Fiumicino | 5 persone salvate nella tempesta

Temporale con venti a 70 km all’ora e onde alte anche quattro metri. Momenti di paura ieri sera, 7 dicembre, adiper cinquea bordo di unaa vela ina poche centinaia di metri dagli scogli. L’sos è partito intorno alle 20 circa quando il gruppo ha chiamato il numero per le emergenze in mare 1530 segnalando che la“Seppia” era ine black out, in balia del vento molto teso a circa mezzo miglio dalle scogliere di Focene e a 3 miglia a nord dal porto diindi: 5Alla richiesta di aiuto ha risposto subito la Guardia Costiera che ha inviato in soccorso la motovedetta CP 831. Le condizioni meteo però non davano segni di miglioramento anzi la situazione peggiorava velocemente.