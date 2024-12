Ilgiorno.it - Via Benedetto Marcello: tra riqualificazione e persistenti attività criminali

Circa 600 metri di strada, con un vasto parterre centrale: un aspetto singolare quello di via, che più che una via sembra quasi una piazza. Da un lato, un giardino con parcheggio sotterraneo; dall’altro, di fronte al liceo Volta, un’altra area verde con una fontana in granito bianco; in mezzo e ai lati delle carreggiate, una sfilza di posteggi. Costruita nel 1888 come cortina verde nei pressi di corso Buenos Aires, viaè stata a lungo segnata da: "Ogni periodo ha la sua - ricorda Lucia Verdi, nata nel quartiere - Negli anni ‘80 i tossici, poi le prostitute. Ora è tornato lo spaccio e girano molti alcolisti". Ma per la gran parte dei residenti la zona è peggiorata: "Nei due giorni di mercato non si riesce più a parcheggiare", racconta Claudio Grillone.