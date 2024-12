Iodonna.it - Una nuova mostra a Rovigo celebra Cristina Roccati, fra le prime laureate in fisica. Non di certo l'unica tra le donne pioniere nella scienza

«È uno sproposito dottorar una donna, ci renderebbe ridicoli a tutto il mondo» decretò il secentesco Monsignor Gregorio Barbarigo, vescovo di Padova, davanti alla richiesta di conferire la laurea a Elena Lucrezia Cornaro Piscopia. Nonostante una perplessità tanto titolata, Piscopia fu la prima donna al mondo a conquistare il riconoscimento accademico nel 1678. Con lei, tante figure diin quei secoli avrebbero lottato per affermare il proprio amore per la. Libri disulle: 7 romanzi da non perdere X Leggi anche › Alla scoperta dei numeri.