Tushe Prato affronta il primo test probante contro Conversano in trasferta

Nuova impegnativaper lache domattina (la gara avrà inizio alle ore 11) sarà di scena a, in Puglia. In questo caso, rispetto al precedente viaggio in Sicilia, alle difficoltà logistiche si aggiungono anche quelle tecniche, perché l’avversario di turno è di quelli pericolosi. Dunque, quello con ilsarà ilper la squadra di Valentina Megli in questo campionato. Nella quarta giornata d’andata si disputeranno anche queste gare: Publiesse Chiaravalle-Trapani e Halikada Gattopardo-Edilspi Mattroina. Riposa l’Euromed Mugello. La classifica del girone C della serie A2 femminile: Trapani 6 punti;e Publiesse Chiaravalle 4;ed Euromed Mugello 2; Edilspi Mattroina e Halikada Gattopardo 0., Publiesse Chiaravalle ed Edilspi Mattroina una partita in meno.