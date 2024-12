Lanazione.it - Tributo a Paul McCartney: i White Wings in concerto a Ceparana

Leggi su Lanazione.it

torna allo SmooD - Sign music desk digrazie ai. Appuntamento stasera, a partire dalle 22 (in precedenza, alle 20, la cena) per ascoltare tanta buona musica in, che ha raggiunto la fama internazionale come cantante bassista dei Beatles insieme a John Lennon, George Harrison e Ringo Starr. Insieme a Lennon formò la coppia di compositori di maggior successo di tutti i tempi, scrivendo alcune delle canzoni più acclamate nella storia della musica contemporanea. Dopo lo scioglimento dei Beatles, formò icon la sua prima moglie, Linda Louise. Sul palco del locale di via Vecchia saliranno, giunti da Genova, Mark Aixer (voce e vari strumenti), Luciano Rossi (basso) Davide Canazza (chitarra), Roberto Ferrari (tastiere) e Enrico Fiorito (batteria).