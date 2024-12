Ilrestodelcarlino.it - Simula il furto della propria auto: arrestato

Montegiorgio (Fermo), 7 Dicembre 2024 –il, ma viene smascherato dai carabinieri. E’ quando avvenuto a Montegiorgio, dove i carabinieriStazione di Fermo, hanno denunciato un uomo di 40 anni italiano residente in zona. Nel mese di luglio l’uomo si era presentato alla Stazione dei carabinieri di Montegiorgio, dove aveva sporto denuncia per il, una Audi, avvenuto sul territorio di Montegiorgio. I militariStazione di Fermo con il supporto dei colleghi di Fermo, hanno iniziato a visionare le telecamere di videosorveglianza pubblica e privata del territorio, oltre al tracciamento del Gps collegato alla vettura, ma i controlli hanno fatto subito emergere il fatto che il dispositivo di tracciamento Gps associato all’assicurazione del veicolo era stato smontato e installato su una seconda vettura, quest’ultima noleggiata dall’re del reato e condotta per più chilometri al fine dire gli spostamenti del responsabile del falso