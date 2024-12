Oasport.it - Sci di fondo, la svedese Jonna Sundling domina la sprint tl di Lillehammer

, in Norvegia, sede della seconda tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di, lafemminile in tecnica libera vieneta dalla, la quale, dopo aver vinto le qualificazioni, si aggiudica con ampio margine anche tutti i turni della fase finale.In finalela, vittoriosa in 2’50?08, che rifila 3?05 alla connazionale Johanna Hagstroem, seconda, e 3?60 alla norvegese Julie Myhre, terza. Restano giù dal podio la tedesca Victoria Carl, quarta a 6?22, laEmma Ribom, quinta a 6?39, e la ceca Katerina Janatova, sesta a 6?49.Nelle semifinali la prima serie è la più veloce ed avanzano le svedesi, prima, ed Emma Ribom, terza, la tedesca Victoria Carl, seconda, e la ceca Katerina Janatova, quarta.