Oasport.it - Sci alpino, perché le donne non gareggiano questo fine settimana. Quando tornano Brignone e Goggia

Leggi su Oasport.it

Nel weekend del 6-8 dicembre la Coppa del Mondo di sciprevede esclusivamente la disputa di gare maschili a Beaver Creek: oggi è andata in scena la discesa libera sulla mitica Birds of Prey, domani si disputerà il superG e poi domenica si concluderà l’appuntamento in terra statunitense con un gigante. Il programma originario prevedeva anche lo svolgimento di gare femminili, ma i due giganti di Mont Tremblant non avranno luogo a causa delle avverse condizioni meteo nella località canadese.Già lo scorso, infatti, la neve era molto poca nella stazione nordamericana e le temperature erano sopra la media, rendendo impossibile il regolare svolgimento delle due prove. La FIS ha annunciato che i due eventi verranno probabilmente recuperati nel corso della stagione, anche se al momento non c’è ufficialità in merito a date e località.