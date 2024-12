Liberoquotidiano.it - Romania, Corte Costituzionale annulla le elezioni presidenziali

Decisione senza precedenti in, dove lahato il primo turno dellea due giorni dal ballottaggio. La sentenza è arrivata dopo che mercoledì il presidente Klaus Iohannis aveva denunciato, desecretando documenti riservati sulla sicurezza, una vasta campagna propagandistica da parte della Russia, con migliaia di account su social come TikTok e Telegram, per promuovere il candidato di estrema destra Calin Georgescu. Nel ballottaggio, Georgescu, che a sorpresa aveva vinto il primo turno, avrebbe dovuto affrontare la riformista Elena Lasconi del partito SaveUnion.