Prima della Scala 2024: durata e quando finisce La forza del destino su Rai 1

Ladelsu Rai 1Quanto dura () ela? Oggi, 7 dicembre, va in scena la, con l’opera Ladeldi Verdi che apre la stagione del teatro milanese. L’importante evento viene trasmesso in diretta dalle 17.45 su Rai 1, con la conduzione di Milly Carlucci e Bruno Vespa. In tutto oltre tre ore dedicate alla grande musica.Lo spettacolo, con la regia televisiva di Arnalda Canali, sarà trasmesso in diretta anche su Radio 3 e su RaiPlay, dove potrà essere visto per 15 giorni dopo la. Oltre tre ore di trasmissione, completa di sottotitoli, per portare il capolavoro di Verdi nelle case degli italiani, perché la grande musica è di tutti. La Rai garantirà una copertura straordinaria dell’evento, con la diretta a partire dalle 17.