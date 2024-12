Inter-news.it - Palmeri: «Napoli? Innegabile che giochi peggio di Inter e altre due!»

Tancredi Palmeri non ha dubbi sul Napoli, candidato allo scudetto, nonostante un gioco non spumeggiante. Questo il suo pensiero.

Tancredi Palmeri, su Sportitalia.it, esprimendosi sul Napoli dice: «Personalmente ho detto dal giorno 1: Juventus, Inter e Napoli si giocheranno lo scudetto, poi si vedrà. L'obbligo è essere competitivi, l'obbligo di vincere non esiste in una situazione così livellata. Ma è innegabile che il Napoli giochi peggio largamente di Atalanta, Inter e Lazio, tuttavia è solida. E soprattutto ha fatto tanti punti pur non meritando di vincere, il che spesso fa la differenza per gli scudetti, perché se sei capace nel frattempo di far crescere il gioco, allora hai messo in cascina tanti punti e hai ancora grossi margini di miglioramento».