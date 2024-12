Netanyahu convoca gabinetto su Siria

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.00 Il primo ministro israeliano Benjaminhato una riunione del suodi sicurezza nazionale per le 21 di questa sera per discutere della situazione in. Lo ha reso noto il Times of Israel. Le forze jihadiste che si oppongono al governo di Damasco, hanno già assunto il controllo di Quneitra e Daraa, due centri a ridosso del confine con Israele. Le Forze armate israeliane hanno reso noto di essere intervenute in difesa di una postazione Onu sul confineno attaccata dai jihadisti.