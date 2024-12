Lapresse.it - Napoli, da ‘Criature’ a ‘Uonderbois’: Gennaro Filippone si racconta. “Recitare è un viaggio”

Leggi su Lapresse.it

“Sono giorni importantissimi per me, sto accogliendo l’onda del momento“. A parlare a LaPresse da, con un poco di emozione nella voce, è, uno dei protagonisti del filmdi Cécile Allegra, uscito al cinema il 5 dicembre, e della serie tv ‘Uoderbois’, uscita su Disney+ ieri, il 6 dicembre. Un’ondata di successo a soli 15 anni: “La mia carriera però è iniziata ancora prima – dice – con ‘Pinocchio’ di Matteo Garrone”.Per la regia di Andrea De Sica e Giorgio Romano, la serie tvè tratta da un soggetto originale di Barbara Petronio, che è anche Produttore Esecutivo, Gabriele Galli e Giorgio Romano ed è prodotta da Raffaella e Andrea Leone per Lotus Production, una società di Leone Film Group. La serie è ambientata a, e quattro dei suoi cinque giovani protagonisti arrivano dalla PM5 Talent di Peppe Mastrocinque: “Cos’è per me?” dice con un sospiro