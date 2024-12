Lanazione.it - Musica a Palazzo Pretorio: concerti itineranti per la festa dell'Immacolata

per lacon Percorsi sonori, inelle sale del museo a cura di tre musicistia Camerata, in programma domani dalle 16.30 alle 18.30. I tre solisti accompagneranno i visitatori tra i capolavoria collezione permanente: Lorenzo Cosi al violoncello al primo piano, Fanny Ravier al violino al secondo piano e Agostino Mattioni con la viola al terzo. Si esibiranno in un programma ad hoc e con improvvisazioni, in dialogo con le opere esposte nelle principali sale del museo, come in una sorta di concerto visivo. Ingresso al museo e performance, costo dieci euro. La prenotazione è obbligatoria con una mail a museo.@comune.prato.it o allo 0574 1837859. Oggi invece torna l’appuntamento con l’Ora del concerto, la storica rassegna a cura di Scuola e Verdi e Camerata.