Malnate, 41enne ferito da un grosso petardo

, 7 dicembre 2024 – Un uomo di 41 anni è statoe soccorso adopo l’esplosione di un. È accaduto nella serata di ieri, venerdì 6 dicembre. A soccorrere l’uomo alcuni ragazzi presenti in un bar in prossimità del parcheggio dove è stato trovato il quarantunennedall’esplosione. Sul posto i soccorsi subiti allertati in codice rosso con due ambulanze e l’auto medica. È decollato anche l’elisoccorso da Como. Ancora da chiarire che cosa sia accaduto, i carabinieri hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti. L’uomo è stato trasportato in ospedale a Monza.